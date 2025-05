De surprise van de chef in de bekerfinale? "Het is een optie"

RSC Anderlecht speelt op bezoek bij Royal Antwerp FC een belangrijke wedstrijd in de strijd om de vierde plaats. Dat deed het lange tijd opnieuw zonder Jan Vertonghen, die op de bank zat tegen de Antwerpenaars. Liggen er nog mogelijkheden en hoe belangrijk is hij?

Besnik Hasi kreeg de voorbije weken heel wat vragen over Jan Vertonghen. "Jan Vertonghen? Haalbaar om minuten te maken in de bekerfinale? Is dat onmogelijk? Het is moeilijk om nu over Jan te spreken", aldus Besnik Hasi in zijn analyse na de wedstrijd tegen Gent.

"Hij heeft niet getraind met de groep. We weten dat hij er heel veel voor doet om er te geraken, maar het is heel moeilijk. Ik probeer altijd te hopen en ik hoop erop hem te kunnen gebruiken."

Fantastische zaken buiten het veld

"Buiten het veld doet hij fantastistische zaken. Hem op het veld? Dan zou er rust zijn voor de anderen. Hem gebruiken? Dat kan zeker, het is altijd een optie", aldus nog de coach van RSC Anderlecht.

Tegen Royal Antwerp FC werd de recordinternational een dik kwartier voor tijd ingebracht. Daardoor lijkt het andermaal een extra kans te zijn dat we hem ook in de bekerfinale gaan zien.

Jan Vertonghen makes his first appearance since March #ANTAND pic.twitter.com/IftzUMckyU — Football 24/7 (@Foet247Benelux) May 1, 2025

Het zou zeker een goede zaak zijn voor paars-wit. Nog los van de zege van paars-wit tegen Antwerp, waardoor de vierde plaats stilaan veilig lijkt te zijn gesteld, is hij ook naast het veld bijzonder belangrijk voor de hoofdstedelingen.

De jeugd? Die rekent steevast op hem, want zonder Vertonghen zijn ze niets. Op training - zelfs als hij niet kan meetrainen - kan hij van belang zijn door richtlijnen te geven. Ook qua ervaring en aimabiliteit is Verthongen een speler die kapitein is, zelfs als hij de aanvoerdersband niet kan dragen.

Wie misgunt het hem?

En dus kan hij ook voor de bekerfinale een optie zijn. Het feit dat hij tegen Antwerp een dik kwartier kon meespelen, geeft alleen maar hoop naar de toekomst toe. Een last dance mét een prijs? Uiteindelijk is er niemand die het hem zou willen ontzeggen.