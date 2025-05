KAA Gent-trainer Danijel Milicevic heeft wat te zeggen over de kritiek van Hein Vanhaezebrouck op Dante Vanzeir

Danijel Milicevic moet hopen dat zijn aanvallers hun torinstinct teruggevonden hebben. Als Gent een nieuwe pandoering tegen Club Brugge wil vermijden, zal dat wellicht nodig zijn.

De statistieken zijn klaar en duidelijk: het grote probleem van KAA Gent is dat het in deze Champions' Play-offs amper tot scoren komt. Daarnaast helpt het uiteraard ook niet dat Club Brugge en Anderlecht er vijf in het mandje konden leggen tegen de Buffalo's. Vooral het gebrek aan offensieve daadkracht valt op. Tenslotte heeft Gent bijvoorbeeld Dante Vanzeir weer naar België gehaald.

Vanzeir leek in het begin ook al snel zijn stempel te drukken bij Gent maar is daarna stilgevallen. Hein Vanhaezebrouck uitte in een krant deze week kritiek. Dante Vanzeir was één van de spelers die de ex-coach van Gent in het vizier nam. De huidige T1 van de Buffalo's werd op zijn persconferentie ook gevraagd om een reactie.

Stilaan weer frisheid bij Vanzeir

"Ik heb het nog niet gelezen. Volgens mij is Dante al belangrijk geweest voor ons", heeft Milicevic volgens Het Laatste Nieuws de verdediging van de winteraankoop op zich genomen. "Hij is ook een leider. Het duel in Anderlecht liet ik hem rusten en vorige zondag thuis tegen Anderlecht vond ik hem goed. Hij oogde frisser." Dat hij die lijn dan maar kan doortrekken.

Ondertussen vallen in de media wel harde woorden. "De kritiek van Hein? Ik zal mijn spelers altijd verdedigen. Wij moeten de rangen sluiten en ons focussen wat er op het veld gebeurt. Kritiek zal er nu eenmaal altijd zijn", haalt Milicevic de schouders op. Zeker gezien de recente resultaten van KAA Gent is dat haast niet te vermijden.

Gent voor moeilijke opdracht bij Club Brugge

De beste manier om de kritiek de mond te snoeren is door deze namiddag in het Jan Breydelstadion iets te sprokkelen tegen Club Brugge.