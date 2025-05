Leander Dendoncker spreekt zich uit over bekerfinale tegen Club Brugge en coach Besnik Hasi - en zegt dat ook iets over zijn toekomst?

Bij RSC Anderlecht hebben ze eindelijk nog eens een 6 op 6 te pakken. Met dank aan Leander Dendoncker, een van de vele spelers die helemaal aan de oppervlakte is gekomen bij paars-wit. Met dank aan Besnik Hasi?

RSC Anderlecht speelde twee keer in een week tegen KAA Gent en dat leverde evenveel keer een overwinning op. De 6 op 6 zorgt ervoor dat paars-wit de vierde plaats stilaan voor het grijpen heeft.

Hasi haalt de laksheid eruit

Leander Dendoncker scoorde de 0-1 bij KAA Gent, erg belangrijk voor de hoofdstedelingen in de strijd om Europees voetbal. "Tegen Club Brugge in de bekerfinale zal het nog beter moeten en zullen we echt allemaal top moeten zijn", beseft de middenvelder.

Dendoncker zelf komt er onder Besnik Hasi wel steeds beter uit: "Ik ken hem al lang. Besnik is heel emotioneel en zit vol passie. Hij probeert het beste uit iedere speler te halen door er echt wel kort op te zitten."

Verlengd verblijf bij Anderlecht?

De middenvelder sprak ook over de kritische geest in Hasi, waardoor de kleedkamermentaliteit ondertussen ook verbeterd is. De laksheid die er een beetje was, is er steeds meer aan het verdwijnen. En dan kunnen de kwaliteiten beter worden aangesproken.

Is het ook een reden voor Dendoncker om bij Anderlecht te willen blijven? "Over mijn toekomst kan ik niets zeggen. Ik focus me nu eerst op de laatste wedstrijden van het seizoen en de bekerfinale. Met Aston Villa heb ik weinig contact."