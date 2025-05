Mathias Delorge is scherp na wat KAA Gent overkomt op bezoek bij Club Brugge

KAA Gent slikte op het veld van Club Brugge opnieuw vier tegengoals. Middenvelder Mathias Delorge was dan ook kritisch voor de prestatie van de Buffalo's.

Op de vorige speeldag kon KAA Gent het aantal tegengoals beperken tot één tegen Anderlecht, maar op bezoek bij Club Brugge slikten de Buffalo's alweer vier tegengoals. In de volledige Champions' Play-offs moesten de Buffalo's al 22 tegengoals incasseren.

"Er loopt zeker iets verkeerd, dat is overduidelijk. Een paar doelpunten slikken we echt kinderlijk gemakkelijk. Dat was ook het geval tegen Club Brugge. "Soms komen zij door één lange bal alleen voor de keeper. Dat kan niet."

Paniek na de 2-1 bij KAA Gent

Nochtans leken de Buffalo's net als in september voor nervositeit te kunnen zorgen bij Club Brugge doordat ze na een halfuur de 0-1 scoorden, nog maar de tweede goal deze Champions' Play-offs. Maar net voor de rust liep het mis met de 1-1 van Vermant.

Na vijf minuten in de tweede helft scoorde Club ook de 2-1, daarna ging het snel. "Toen die 2-1 viel, voelde je dat er toch wat paniek in onze hoofden sloop. Maar we moesten ook gewoon de wet van de sterkste ondergaan."

Voor Delorge zelf was het ook een frustrerende middag in Brugge. "Ik stond vaak alleen op het middenveld. En ik zag ook heel veel ballen over mijn hoofd vliegen, terwijl we eigen van achteruit willen voetballen."