Deschacht en Proto hebben kritiek op Anderlecht-speler: "Met zijn techniek en onze mentaliteit speelde hij bij Real Madrid"

Olivier Deschacht en Silvio Proto weten hoe het voelt om een bekerfinale tegen Club Brugge te verliezen. In 2015 stonden ze nog op het veld toen Anderlecht onderuitging.

De twee clubiconen volgen de huidige campagne van paars-wit met argusogen – en hebben hun mening klaar, zeker over de vurige aanpak van Hasi en de gemoedstoestand van spits Kasper Dolberg.

“Wat is er mis met Besnik die tekeergaat voor zijn dug-out?”, steekt Deschacht van wal in Het Nieuwsblad. “Ik heb Anderlecht in Play-off 1 al waardeloze matchen zien spelen. Wat moet Hasi dan roepen? ‘Goed gespeeld, Yari’tje’? Neen, komaan, Anderlecht zou beter wat meer slechte verliezers hebben.” Volgens de ex-verdediger is er nood aan meer vuur en passie binnen de ploeg.

Die laksheid zag Deschacht vooral tijdens de nederlaag op het veld van Union. “Dolberg liep er ongeïnteresseerd bij en pikte het niet dat Hazard hem een opmerking gaf. Ik krijg het ervan als spelers zo emotieloos zijn. Hij doet het nu wel weer beter, maar ik hoop vooral dat Dolberg na de bekerfinale kan zeggen: ‘Ik heb Deschacht zijn mond helemaal dichtgeknepen.’”

Ook Silvio Proto, jarenlang kapitein en boegbeeld onder de lat bij Anderlecht, herkent zich niet in de huidige generatie. “Met zijn techniek en onze mentaliteit speelde Dolberg vandaag bij Real Madrid, Olli. Wij gooiden na een nederlaag alles in elkaars gezicht en spraken soms drie dagen niet meer. Maar we wonnen wel de volgende match. Die verbetenheid is wat ik vandaag mis.”

Volgens Proto is die winnaarsmentaliteit nu eerder terug te vinden aan de andere kant van het veld. “Bij Club zie ik die honger wel. Wat Bart Verhaeghe deed in die spelerstunnel, dat was uiteraard ontoelaatbaar. Maar tegelijk was het een signaal: daar willen ze absoluut winnen. Die drive moet Anderlecht zondag ook tonen.”