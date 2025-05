Gevoelige transfer voor Anderlecht? Dit is hoe de zaken ervoor staan

Een ding is zeker: Standard zal Andi Zeqiri niet kunnen behouden aan het einde van het seizoen. Genk zal de Zwitserse international terughalen, die al interesse heeft gewekt bij meerdere clubs, waaronder Anderlecht.

Standard kende dit seizoen een sterke start dankzij het aanvallende duo Dennis Ayensa en Andi Zeqiri. Beide spitsen kwamen op huurbasis naar Sclessin, met een aankoopoptie: Ayensa van Union en Zeqiri van Genk.

Het duo leverde Standard meteen flink wat punten op. Zeqiri scoorde op een bepaald moment zelfs de helft van alle goals van het team. Ayensa viel dan weer op met zijn werkkracht en zijn belang in het spel zonder bal.

Al in maart besliste Standard om de aankoopoptie van Ayensa te lichten. De Duits-Spaanse spits ligt nu vast tot 2028. Ook Ilay Camara werd definitief overgenomen, al is het niet zeker dat hij volgend seizoen nog bij Standard speelt.

Zeqiri houden bleek van meet af aan moeilijk. De Zwitserse international kost bijna drie miljoen euro en heeft een loon dat ver boven het budget van Standard ligt. De club uit Luik was niet van plan om haar beperkte middelen op één positie te zetten.

Een langer verblijf van Zeqiri is dan ook uitgesloten. Door blessureleed zit zijn seizoen er wellicht op, waarna hij terugkeert naar Genk. Die club wil hem komende zomer verkopen. Mogelijk maakt hij nog wel zijn comeback voor het seizoen volledig afgelopen is.

Zeqiri heeft nog één jaar contract in Genk. Zowel RSC Anderlecht als Borussia Mönchengladbach tonen interesse. De Duitse club lijkt momenteel het best geplaatst. Er is ook belangstelling vanuit de Golf, maar de 25-jarige spits wil liever in Europa blijven voetballen.