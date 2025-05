Thorsten Fink heeft iets te verbergen voor zijn spelers: "Ze weten het niet, behalve als ze me hebben zien douchen"

Thorsten Fink, coach van KRC Genk, heeft als rondreizende trainer een indrukwekkend parcours afgelegd, met passages bij onder meer Vissel Kobe en Al-Nasr. Maar achter de sportieve façade schuilt een man die veel waarde hecht aan trouw, familie en discretie.

Fink is al 31 jaar getrouwd, een unicum in de voetbalwereld. “Iedereen vraagt me hoe dat kan, zeker omdat ik bij Bayern speelde, waar veel vrouwen rondhingen, en mijn vrouw in München bleef toen ik in verre landen werkte", vertelt hij openhartig in Het Nieuwsblad. “We zijn niet naïef. We hadden onze problemen, maar we vertrouwen elkaar. We kijken niet in elkaars telefoon. Als je zoekt, vind je altijd wel iets.”

Die vertrouwensband zorgt ervoor dat het koppel vandaag sterker is dan ooit. “Ze is mijn vriend, grappig, interessant, heeft een sterk karakter. Ik zou haar nooit verlaten voor een andere vrouw", zegt Fink resoluut. “Daarom wil ik nu ook niet meer al te ver van huis werken. Misschien komt ze zelfs naar België als onze zonen het huis uit zijn.”

Over zijn tattoos is Fink minder open in zijn dagelijks leven, maar wel eerlijk in het gesprek. “Ik liet er veel zetten in de jaren negentig en tijdens mijn tijd in Japan", zegt hij terwijl hij zijn rechterarm toont, volledig getatoeëerd. “Spijt? Niet echt. Maar ik toon ze gewoon niet. In mijn job hoeft dat niet.”

Die discretie is bewust gekozen. “Ik draag altijd lange mouwen. De voorzitter hier weet het wellicht niet eens, de spelers evenmin. Tenzij ze me al hebben zien douchen,” grijnst hij.

Fink combineert zijn verleden als topspeler bij Bayern München – waar hij vier landstitels won – met een nuchtere kijk op het leven. Zijn familie, discretie en trouw staan voor hem boven het voetbalcircus.