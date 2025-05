Analist Franky Van der Elst geeft Genk een reality check: "De scheidsrechter bepaalt niet hoe je seizoen verloopt"

Na een dramatische 1 op 15 in de Champions' Play-offs zijn de titelkansen van KRC Genk volledig verdampt. Analist Franky Van der Elst schetst een duidelijk beeld van de oorzaken en vindt dat Genk niet enkel naar de scheidsrechter moet wijzen, maar vooral zelf in de spiegel moet kijken.

Volgens Van der Elst was het niet zozeer de late strafschop tegen Club Brugge die het mentaal knakte, maar vooral de thuisnederlaag tegen Antwerp. "Die wedstrijd was hun zwakste prestatie", stelt hij in HBvL. "Vanaf dat moment begon het te kantelen." De situatie doet hem denken aan Union vorig jaar, dat als leider aan de play-offs begon maar meteen 0 op 12 pakte.

De twijfel sloop binnen in het team, zegt hij, en dat leidde tot onzekerheid en verlies van vertrouwen. "In zo’n situatie wordt al snel gewezen naar de onervarenheid van de ploeg. Dat zie je nu ook bij Genk."

Opvallend is het aantal strafschoppen dat Genk tegen kreeg: al vijf wedstrijden op rij. Sommige waren twijfelachtig, wat bij de fans en staf tot frustratie leidde. Toch vindt Van der Elst dat die niet de hoofdreden zijn voor de slechte reeks.

“Over die penalty's kan je niet te veel zeggen”, aldus Van der Elst. “Vorig weekend tegen Union vond ik het trouwens ook een strafschop, enkel over de penalty die Genk thuis tegen kreeg tegen Antwerp kan je discussiëren.

De conclusie van de analist is duidelijk: "Over het algemeen is het niet de scheidsrechter die bepaalt hoe je seizoen verloopt. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor."