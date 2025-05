Anderlecht heeft niets meer voor te spelen: zelfs mogelijke derde plaats brengt hen niets extra op

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht liep zondag tegen een bittere nederlaag aan. In de bekerfinale tegen Club Brugge trok het met 2-1 aan het kortste eind. Zo blijft het al acht jaar zonder trofee, ondanks hoopvolle ambities aan het begin van het seizoen.

De teleurstelling was groot, maar bij paars-wit klinkt toch strijdvaardigheid. In de laatste drie matchen van de Champions' Play-Offs willen ze alles op alles zetten om alsnog derde te eindigen, zei Besnik Hasi.

Dat doel is nog haalbaar, al is de opdracht zwaar. De kloof met Genk bedraagt vijf punten, maar die ploeg zit in een vormdip. Anderlecht krijgt wel nog Union, Club Brugge en Genk zelf tegenover zich.

Toch blijkt die derde plaats weinig waarde te hebben. Volgens La Dernière Heure levert ze Anderlecht geen beter Europees ticket op, zelfs niet als ze Genk nog voorbijsteken.

Door een zelden gebruikte regel blijft het ticket voor de Europa League-play-offs hoe dan ook bij Genk, omdat zij de reguliere competitie wonnen. Die regel treedt nu pas voor het eerst in werking.

Voor Anderlecht verandert er dus niets: derde of vierde, ze starten hoe dan ook in de tweede voorronde van de Europa League. De sportieve inzet is er nog, maar veel valt er niet meer te winnen.