Opkuis in de spelersgroep, al dan niet een nieuwe coach: hoe pakt KAA Gent de zomer aan?

KAA Gent kent verschrikkelijke playoffs. Slechts één zege in acht wedstrijden, de meeste tegendoelpunten ooit, geen verbetering qua spelniveau.... Sam Baro en Arna Vidarsson hebben heel wat werk de komende zomermercato.

De Champions' Playoffs zijn een editie gebleken om snel te vergeten voor de Buffalo’s. Drie schamele punten uit de mogelijke vierentwintig. Enkel een zege op het veld van Antwerp zorgde ervoor dat ze niet puntenloos achterblijven.

Nieuwe regisseur?

Troosteloos zesde en laatste is het logische verdict. Het doorsturen van Wouter Vrancken heeft finaal dan toch niet voor het gewenste effect gezorgd. De spelerskern is te pover en dient dringend opgekuist te worden. En wat met coach Danijel Milicevic?

Gent speelt volgend seizoen geen Europees voetbal. De spelerskern zal dus flink moeten afgeslankt worden. Spelers zoals Surdez en Gerkens zouden andere oorden mogen opzoeken. Aanvoerder Kums hangt de schoenen aan de haak en dus zal er een nieuwe patron moeten opstaan. Kan Mathias Delorge, nog altijd maar 20 jaar, die last al dragen? Of komt er een nieuwe regisseur?

Gudjohnsen weg

Voorin waren er veel verwachtingen van Andri Gudjohnsen. De IJslandse spits kostte bijna drie miljoen, maar viel vaker tegen dan mee. Vier doelpunten in vierenveertig wedstrijden zijn cijfers van een centrale middenvelder, niet van een aanvalsleider. Vanzeir en Dean, die terugkeert van een kruisbandblessure, zullen vermoedelijk het aanvalsduo vormen komend seizoen. Met Goore als vaste invaller lijkt een vertrek van Gudjohnsen een logisch gevolg.

Spelers die geld in het laatje moeten brengen, vinden we eerder achterin. Watanabe staat in de belangstelling van Feyenoord. Zijn marktwaarde ligt rond de acht miljoen euro. Al zullen de Rotterdammers gezien de leeftijd van Watanabe (28) mikken op een prijs die wat lager ligt.

Ook Archie Brown lijkt op weg naar de uitgang. Het pas naar de Premier League gepromoveerde Burnley toonde alvast interesse. Het contract van Torunarigha zou dan weer niet verlengd worden. Dus zijn vervangers zeker aan de orde.

Wat met Milicevic?

En ook rond de positie van coach Milicevic komen steeds meer vraagtekens te hangen. Hij kwalificeerde de Buffalo’s wel voor de Champions' Playoffs, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Krijgt hij ook volgend seizoen het vertrouwen? Hij heeft nog een contract tot 2028...

Of lonken ze bij Gent toch naar andere profielen? Jonas De Roeck heeft bij Antwerp laten zien dat hij ook met beperkt budget de nodige resultaten kan behalen. Maar voorlopig komen er van binnenuit nog geen signalen dat de trainer als hoofdverantwoordelijke wordt gezien van de povere resultaten.

Dat de zomer druk en spannend zal zijn bij Gent, dat staat vast. Wie er in juli nog een shirt van KAA Gent aantrekt, is hoogst onzeker. Veel werk op de plank dus voor Baro, Vidarsson en co. Maar eerst nog proberen punten te sprokkelen in de laatste twee wedstrijden van het seizoen, tegen Genk en Union.