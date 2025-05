'RSC Anderlecht zet alles op alles en heeft groots plan met Jan Vertonghen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog twee speeldagen zijn er te spelen in de Champions' Play-offs. En dus is de vraag eens te meer: hoeveel krijgen we nog te zien van Jan Vertonghen? Bij paars-wit doen ze er alles aan om hem nog speelgelegenheid te geven.

Twee weken geleden had Jan Vertonghen al alles op alles gezet om tegen Club Brugge in de bekerfinale van waarde te kunnen zijn. En dit weekend staat er opnieuw een duel tegen blauw-zwart op het programma. Alles op alles? Dat is het laatste duel voor eigen volk voor Anderlecht. En dus gaan ze er andermaal alles aan doen om Vertonghen klaar te stomen. Van veel waarde kon hij de voorbije weken en maanden nog niet zijn voor paars-wit. Dit seizoen maakte Sterke Jan amper 335 competitieminuten vol. En toch blijven ze er volgens Het Laatste Nieuws alles aan doen om hem nog een last dance te gunnen. Basisplaats? Of dat zal lukken? Dat is nog niet geweten. Maar afscheid nemen op het veld lijkt heel erg belangrijk te zijn voor Vertonghen. Zelfs een basisplaats zou eventueel kunnen. Bij Royal Antwerp FC zijn ze op dezelfde manier bezig - weliswaar met andere types van blessures - om ook Toby Alderweireld een topafscheid te gunnen. Sowieso nemen we na dit seizoen afscheid van twee belangrijke internationals die ook in de Jupiler Pro League nog hun waarde lieten zien.