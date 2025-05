Schot in de zaak? Mogelijke kampioen Union SG mag nog meer dromen: "Zou pijnlijke mislukking zijn voor stad Brussel"

Union SG staat er goed voor met oog op de titel dit seizoen. Voor het vierde seizoen op rij lijken ze sowieso op weg naar Europees voetbal. En dat zullen ze andermaal niet in eigen stadion kunnen afwerken. Maar er is goed nieuws op komst.

Union SG droomt ondertussen al een paar jaar van een nieuw stadion. Dat moet er eentje worden van zo'n 16.000 plaatsen - het huidige stadion biedt plaats aan amper 9.000 supporters en is hopeloos verouderd.

Om verder door te groeien én om ook Europees te kunnen spelen in het eigen stadion - volgend jaar wordt er Europees gespeeld aan Den Dreef in Leuven, nadat eerder al in Anderlecht en het Koning Boudewijnstadion werd gespeeld.

Bemptsite blijft de favoriete plaats

De onderhandelingen met de stad Brussel en de diverse Brusselse gemeentes verliep niet al te vlot, maar nu is er schot in de zaak gekomen. De Bemptsite, gelegen in Vorst, blijft de voorkeurslocatie voor het nieuwe stadion.

De aftredende Brusselse staatssecretaris Ans Persoons (Vooruit) heeft nu aangegeven dat er een procedure lopende is. Eens de aanvraag is ingediend zou dat zo'n 160 dagen kunnen duren.

Emblematische club

“Ik bevestig dat het gewest nog altijd zijn rol als bemiddelaar speelt tussen de gemeente, de club en de regionale partners, om solide garanties te geven", aldus Persoons tegen Het laatste Nieuws.

Er staat wel degelijk wat druk op de ketel: “Als die emblematische club Brussel zou verlaten, zou dat een pijnlijke mislukking zijn voor ons ruimtelijk beleid en voor de uitstraling van Brussel.”