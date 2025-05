Vanhaezebrouck prikt naar bestuur KAA Gent en hakt knoop door over toekomst Milicevic

Dé verrassing van de voorbije weken en maanden was voor veel supporters van Gent het driejarig contract voor toen nog interim-coach Danijel Milicevic. Er werden toen ook een paar serieuze beloftes gedaan. En dus is de vraag: wat nu?

Danijel Milicevic kreeg nog voor de start van de Champions' Play-offs al een contractverlenging voor drie jaar. Toen werd ook gezegd dat die aanstelling een vertrouwensboost zou moeten geven aan coach, publiek en spelers.

Wat er ook zou gebeuren in de play-offs, er zou gebouwd worden aan de toekomst. Na een teleurstellende 3 op 24 met al liefst 25 tegendoelpunten is dat mogelijk een boemerang die in het gezicht is teruggekeerd.

Contract was verrassing

Hein Vanhaezebrouck - ex-coach van de Buffalo's - heeft zich scherp uitgelaten over de zaak in Sjotcast: "Zijn contract tot 2028 heeft ook mij verrast. Zeker als je ziet dat de meeste interims zoals Hubert, Vanderbiest, Hasi, Storck, ... en zelfs Hayen vorig jaar een contract kregen tot het einde van het seizoen."

"Pas na het seizoen zou er gekeken worden of er verlengd zou worden of niet. Gent heeft het anders gedaan en meteen een contract aangeboden van drie jaar, wat toch van groot geloof moet getuigen in de coach. Dan moet je zeker zijn, maar dan moet je hem ook de juiste structuur geven die werkbaar is."

Doorgaan met Milicevic

"Dat is nu het grootste probleem. De structuur boven hem is misschien niet stabiel genoeg om op een goede manier te werken. De slechte play-offs waren eigenlijk voorspelbaar na een laagterecord in de reguliere competitie."

"Te onervaren? Dat hebben Pocognoli en Ulderink ook niet, maar misschien is de structuur daar wel beter. Ik zou gewoon met hem verder doen op basis van het contract."