Qatarese miljoenen op komst? PSG wil Belgische tweedeklasser inschakelen als satellietclub

Komt er een samenwerking tussen PSG en KAS Eupen? Het Qatarese investeringsfonds QSI, waar de Parijzenaars deel van uitmaken, zou de Belgische tweedeklasser willen overnemen en als satellietclub willen inschakelen.

Paris Saint-Germain heeft in eigen land de dubbel gepakt en maakt nog kans op Champions League-winst. Dan moet het komende zaterdag wel voorbij Inter geraken in de finale. Het zou de eerste eindwinst zijn voor de Fransen op het kampioenenbal.

Maar PSG is ook al met zijn zaakjes voor volgend seizoen bezig. Zo zou het interesse hebben om KAS Eupen over te nemen. Dat schrijft La Dernière Heure. De Panda's degradeerden vorig seizoen uit de Jupiler Pro League en ook dit seizoen konden ze zelden overtuigen in de tweede klasse.

Eupen is sinds 2012 eigendom van het Qatarese Aspire. Sinds het WK in Qatar komen er nog maar zelden grote financiële inspanningen van bovenaf. Aspire zou zelf in geldnood zitten en zou daarom Eupen wel eens kunnen lozen.

Enter PSG dus? QSI, de investeringsmaatschappij waartoe ook de Franse kampioen behoort, hoopt de Oostkantonners te kunnen overnemen. Eupen zou dan dienen als satellietclub waar PSG haar jonge talenten zou stallen, naar het voorbeeld van de samenwerking tussen AS Monaco en Cercle Brugge.

Er is nog niets officieel, maar volgens La Derniere Heure zijn de onderhandelingen volop aan de gang en gaan ze ook de goede richting uit. Het zou alvast een flinke (financiële) opsteker zijn voor Eupen, na twee magere jaren.