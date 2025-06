🎥 Status van Club Brugge heeft heel duidelijk indruk gemaakt: nieuwkomer Nicolò Tresoldi laat van zich horen

De successen van de voorbije jaren hebben Club Brugge een andere status gegeven. Nieuwkomer Tresoldi laat dat duidelijk verstaan.

De eerste inkomende transfer van Club Brugge voor het nieuwe seizoen komt kort aan het woord in een video op de socials van blauw-zwart. De Duitse jeugdinternational, met ook Argentijnse en Italiaanse roots, laat verstaan dat de verschillende seizoenen Champions League-voetbal van Club een heel aantrekkelijke bestemming hebben gemaakt.

"Als Brugge opneemt, dan grijp je die kans natuurlijk", is het voor hem vanzelfsprekend dat hij op het aanbod van blauw-zwart inging en dus de Duitse tweedeklasser Hannover 96 verliet. "Club Brugge is een ongelooflijke club die altijd Europees voetbal speelt. Club speelt elk jaar Champions League." Het is nog afwachten of dat ook komend seizoen het geval zal zijn.

Champions League-campagnes Club niet onopgemerkt

Omdat Club in de titelstrijd met Union nipt aan het kortste eind trok, zullen de Bruggelingen zich voor de Champions League moeten kwalificeren via de voorronden. Het is wel een feit dat Club Brugge nu al twee keer in drie jaar de achtste finales bereikt heeft op het kampioenenbal. Dat is in het buitenland ook niet onopgemerkt gebleven.

𝟏𝟎𝟎% ready for this new journey! 😍🩺 pic.twitter.com/TBwYIS7Qyw — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 8, 2025

"Het is de grootste club in België", zegt Tresoldi over zijn nieuwe ploeg. Dat is opnnieuw een verklaring die wijst op de huidige status van Club Brugge. Op basis van de laatste jaren is dat zeker het geval, al ligt het totaal aantal behaalde landstitels (19) nog altijd ruim lager dan het aantal titels van rivaal Anderlecht (34). Momenteel heeft Club wel een grote sportieve voorsprong op Anderlecht.

Tresoldi de nieuwe spits van Club Brugge

Tresoldi is dan ook heel gelukkig met zijn transfer. "Ik ben heel blij om hier te zijn en de club te vervoegen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen." Tresoldi is een diepe spits en uitgerekend op die positie kon Club nog wel versterking gebruiken.