'Ambitieuze promovendus gaat nu ook shoppen bij Sevilla'

Ze waren al zeer actief in het begin van de zomerse transferperiode, maar nu zou RAAL La Louvière op het punt staan haar defensieve linie te versterken met een speler van FC Sevilla, die aan het einde van zijn contract bij de Spaanse club is aangekomen.

Na een vierde opeenvolgende promotie is RAAL La Louvière gepromoveerd naar de Jupiler Pro League en ze willen daar blijven. Sportief directeur David Verwilghen doet er alles aan om het team te versterken en heeft al overeenkomsten gesloten voor de komst van Lucas Bretelle (US Orléans) en Célestin De Schrevel van Gent.

De Wolven tonen grote ambities aan het begin van deze zomermercato en zijn dicht bij het officieel maken van een derde aanwinst: Alexis Beka Beka. Deze middenvelder werd voor 12 miljoen euro gekocht door OGC Nice.

Een rechtsback van Sevilla dicht bij RAAL

Een profiel dat veel kan toevoegen aan de mannen van Frédéric Taquin. Maar RAAL stopt daar niet en zou ook op een ander spelerspositie willen versterken: de verdediging.

Volgens informatie van de Spaanse journalist Ángel García, bevestigd door transferexpert Sacha Tavolieri, is RAAL La Louvière bezig met het aantrekken van Darío Benavides, een 22-jarige Spaanse rechtsback van FC Sevilla.

Benavides is al bij de club sinds de U16 en heeft zich opgewerkt tot het reserveteam in de derde divisie, maar heeft slechts drie wedstrijden gespeeld in het A-team, waarvan één in LaLiga en twee in de Copa del Rey. Aangezien zijn contract afloopt, zal het RAAL niets kosten, waardoor ze wederom een mooie slag slaan.