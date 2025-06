Philippe Clement doet een stevig boekje open over verrassend vertrek

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Philippe Clement heeft gesproken over zijn verkorte tijd bij Rangers. Hij betreurt een gebrek aan geduld en stabiliteit in de Schotse club.

Philippe Clement werd in februari ontslagen en had niet genoeg tijd om zijn project bij Rangers te implementeren. De voormalige Monaco-coach sprak over zijn Schotse ervaring in een interview met de BBC.

Geduld belangrijk?

"Ik denk dat geduld altijd belangrijk is", zei hij. "Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat de fans de manager steunen. De enige manier om het gat te dichten was door wat meer geduld te tonen."

De Belg betreurt het gebrek aan vertrouwen: "Men moet het team, de manager en het bestuur steunen. Het is jammer dat het verhaal eindigde, dat het bestuur niet het benodigde geduld had of misschien te veel naar sommige fans heeft geluisterd."

Stabiel werken

Hij noemt ook een instabiele situatie. "Er zijn veel veranderingen geweest binnen de club afgelopen jaar of de afgelopen jaren. Het belangrijkste is dat de club stabiel is en kan werken met spelers, personeel en iedereen binnen de club."

Hij sluit af door te benadrukken: "Er moet een coherent verhaal worden gecreëerd. Ik denk dat dit iets is wat de club al jaren mist."