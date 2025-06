Anderlecht-speler maakt indruk tijdens interland tegen wereldmacht

Hoewel het bij Anderlecht niet altijd even vlot verliep dit seizoen, kreeg Nilson Angulo toch een oproepingsbrief voor het nationale elftal van Ecuador. Hij mocht zelfs voor het eerst sinds 2021 aan de wedstrijd beginnen.

Het heeft er alle schijn van dat Ecuador zich zal gaan plaatsen voor het Wereldkampioenschap van volgende zomer. La Tri staat op de 2e plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties, achter Argentinië (al gekwalificeerd) en twee punten voor op Brazilië, dat afgelopen weekend naar Quito reisde.

Ecuador hield de Seleção op een scoreloos gelijkspel. Nilson Angulo, die als basisspeler meedeed, speelde 89 minuten. De winger van RSC Anderlecht had sinds zijn debuut in oktober 2021 op slechts 18-jarige leeftijd geen wedstrijd meer gespeeld voor de nationale ploeg. Deze kwalificatiewedstrijd was ook zijn eerste officiële wedstrijd, na 3 vriendschappelijke interlands.

Angulo tegenover Vinicius Junior

"Ik ben hier om te leren van de besten en het maximale bij te dragen aan het team," verklaarde Angulo bescheiden na de wedstrijd. De speler van RSCA speelde een goede wedstrijd en slaagde erin meerdere dribbels uit te voeren aan zijn kant, waar ook ene Vinicius Junior stond.

Zijn teamgenoten (waaronder William Pacho, Moises Caicedo en ook de Bruggeling Joel Ordoñez) hebben Angulo trouwens gefeliciteerd. "Ze vertelden me dat ik me goed had geweerd, want het is nooit gemakkelijk om te spelen tegen een team als Brazilië," erkende hij via Idolo TV. "Ik denk dat ik het goed heb gedaan."

Besnik Hasi zal dus een speler vol vertrouwen terugkrijgen voor de hervatting van de training bij Anderlecht. Deze woensdag reist Ecuador naar Peru; mits een goed resultaat is de kwalificatie voor het WK bijna binnen.