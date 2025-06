Grote onrust blijft aanhouden bij Anderlecht: Raad van Bestuur vervroegd, mogelijk ook Vandenhaute punt van discussie

Bij RSC Anderlecht blijft de storm maar woeden. Al maanden ligt voorzitter Wouter Vandenhaute onder vuur, en volgens interne bronnen begint dat ongenoegen nu ook door te sijpelen binnen de club zelf. Het vertrek van Kenneth Bornauw, CEO Non Sports, zou een kantelpunt zijn geweest.

Bornauw was een sleutelfiguur achter de schermen. Zijn plotse afscheid heeft ook eigenaar Marc Coucke diep geraakt. De nauwe band tussen Bornauw en Coucke is bekend, en zijn vertrek wordt binnen de club gezien als een signaal dat de interne werking onder druk staat.

Vandaag komt de Raad van Bestuur vervroegd samen. Die bijeenkomst stond oorspronkelijk pas op 1 juli gepland, maar door de recente gebeurtenissen werd beslist de vergadering met spoed te vervroegen. Officieel staat de positie van Vandenhaute niet ter discussie, maar het blijft afwachten wat er vanavond exact besproken zal worden.

Hoewel men binnen Anderlecht benadrukt dat er geen agendapunt is rond het voorzitterschap, kan niemand garanderen dat de onvrede niet toch op tafel komt. Zeker omdat Vandenhaute zich zal moeten verantwoorden voor het recente vertrek van enkele belangrijke figuren binnen de club.

Gebrek aan langetermijnvisie

Het zijn niet alleen de vertrekkers die zorgen baren. Ook verschillende beslissingen van het bestuur zijn volgens ingewijden allesbehalve transparant verlopen. Er leeft steeds meer frustratie over het gebrek aan duidelijkheid en lange termijnvisie.

Intussen is er ook sportief nog werk aan de winkel. Besnik Hasi, die het sportieve luik deels coördineert, zal in de komende dagen nieuwe assistenten toegewezen krijgen. Maar ook daar zijn vragen over wie er aan de touwtjes trekt.

De relatie tussen bestuur en sportieve staf lijkt, net als die tussen bestuur en aandeelhouders, onder spanning te staan. Dat de top van de club op zo'n kritiek moment geen duidelijke communicatie voert, zorgt voor extra nervositeit bij fans en medewerkers.

De vergadering van vanavond moet duidelijkheid brengen, al leeft bij velen de vrees dat er opnieuw mist zal blijven hangen. Eén ding is zeker: de onrust bij paars-wit is nog lang niet gaan liggen.