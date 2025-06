Waarom Hasi er Biglia absoluut bij wou: dit wordt de taak van de Argentijnse ex-vedette en icoon

Lucas Biglia landt op 26 juli opnieuw bij Anderlecht. De Argentijn is een icoon van de club en wordt nu teruggehaald om deel uit te maken van de technische staf van Besnik Hasi. Het was de hoofdtrainer zelf die er alles aan deed om hem te overtuigen voor paars-wit te kiezen.

Besnik Hasi heeft een plan met Biglia, die eigenlijk de verbindingspersoon tussen spelersgroep en technische staf moet worden. De 39-jarige Argentijn is nog maar recent gestopt met voetballen en zal met zijn cv alleen al het nodige respect afdwingen.

Een man die aan de zijde van Lionel Messi bij de Argentijnse nationale ploeg speelde, heeft inderdaad nogal wat adelbrieven. Vier keer kampioen in België met Anderlecht geeft je ook wel recht van spreken. Maar vooral: Biglia kan de jonge talenten tonen wat er nodig is om te slagen.

Op zijn 20ste arriveerde hij in Anderlecht zonder maar één woord van de talen te spreken. Maar hij legde zich er snel op toe en sprak al vrij snel vloeiend Frans. Hij was ook één van de Argentijnen die zich razendsnel aanpaste aan het spel, de cultuur en de omgeving.

Hij werd niet gezien als de grootste prater, maar wel iemand die een leider was op het veld. Hij moet de jonge gasten leren dat er meer nodig is dan enkel talent om het te maken in het voetbal. In Besnik Hasi zijn evaluatie van de huidige kern was dat ook een bijzonder werkpunt.

Grinta

Hij stipte aan dat er elementen ontbraken bij de doorstroming van de jeugd. Vooral dan het feit dat ze zich meer moeten pushen dan wat ze in het verleden gewend waren. Grinta is daarbij verschillende keren aangehaald. Willen winnen ten alle koste.

Biglia heeft uiteraard geen uitgebreide trainerskennis - hij was enkel actief als trainer bij de jeugd van AC Milan - maar wil gestaag leren. Dat Hasi, die hem uiteraard heel goed kent van toen hij zelf nog assistent was bij Anderlecht, hem absoluut wou, liet indruk na.

Een terugkeer van het icoon van paars-wit zal de fans uiteraard ook plezieren. Ze hebben hem nog geen enkele keer kunnen zien sinds hij vertrok, terwijl anderen toch al regelmatig de aftrap kwamen geven.