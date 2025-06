Een kans om te grijpen? 'Verrassende terugkeer naar België in de maak voor ex-Antwerp-speler'

Ex-speler van Antwerp, Chidera Ejuke, kende een moeilijk jaar bij Sevilla, maar zou volgens Spaanse media opnieuw op weg zijn naar de Belgische velden.

Herinnert u zich Chidera Ejuke nog? De 27-jarige aanvaller was één jaar actief bij Antwerp, tussen de zomer van 2023 en de zomer van 2024.

Hij werd uitgeleend door CSKA Moskou. Na zijn tijd bij Antwerp besloot de Russische club hem te verkopen aan FC Sevilla, waar hij een moeilijk seizoen beleefde.

De flankaanvaller begon redelijk goed, met enkele basisplaatsen. Een hamstringblessure gooide roet in het eten: negen wedstrijden was hij out. Nadien vond hij zijn vorm niet meer terug.

Hij moest het vooral met een invallerstatuut doen, en lijkt nu al klaar te zijn om te vertrekken in Spanje. Transferexpert Fernando Serrano meldt dat hij snel terug op de Belgische velden zou kunnen staan.

Volgens hem is hij op de markt in België en hebben er al verschillende clubs geïnformeerd. Over welke het gaat is voorlopig nog niet bekend.