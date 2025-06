Een toprelatie met Marc Wilmots en een onwrikbare vastberadenheid: is hij de perfecte coach voor Standard?

Standard Luik maakt van Bernd Hollerbach een van zijn prioritaire doelwitten om Ivan Leko op te volgen. De Duitse coach toonde veel temperament tijdens zijn twee passages in de Pro League.

Zodra Marc Wilmots werd benoemd tot sportief directeur, richtten de schijnwerpers zich meteen op Karel Geraerts. De voormalige coach van Union Saint-Gilloise kent hem perfect, de twee mannen hebben zelfs samengewerkt bij Schalke 04.

Maar Wilmots' verleden in het Duitse voetbal zou zijn lijst van profielen niet beperken tot slechts één doelwit. Het is dan ook niet verwonderlijk om Bernd Hollerbach te vinden als een van de kandidaten om Ivan Leko op te volgen. De Duitse trainer (momenteel vrij van contract) kent ook de nieuwe sterke man van Standard.

Zelfs voordat hij een voet in de Belgische voetbalwereld zette, vroeg hij al advies aan Marc Wilmots toen hij in 2019 bij Moeskroen tekende. De twee mannen hebben elkaar gekruist tijdens hun spelerscarrière in de Bundesliga en konden het goed met elkaar vinden. Ze hadden zelfs de bijzonderheid om dezelfde bijnaam te delen: het 'Kampfschwein'.

Moeskroen en Sint-Truiden met een brandmerk

Naast het goed uitgevoerde werk, deelt Hollerbach met Wilmots een verleden aan de kant van Schalke 04. Ook al was hij daar niet aan zijn zijde (hij leerde het vak van trainer door assistent te zijn van Felix Magath), het volgen van een opleiding aan de kant van Gelsenkirchen is zeker geen negatief punt gezien de koers die Standard vaart.

Zijn ervaring als hoofdtrainer zijn andere troeven om uit te spelen. Hij leidde eerst het team van Würzburger Kickers van de vierde naar de tweede Duitse divisie. Dat trok de aandacht van Moeskroen. Het was daar dat hij zich voor het eerst in het Belgische voetbal liet gelden.

Hij is dan ook de laatste trainer die de Rouches in eerste klasse heeft weten te houden, ondanks een steeds gevaarlijkere situatie van jaar tot jaar. Gedurende het seizoen 2019/2020 leidde hij het team zelfs naar de tiende plaats, met steun van belangrijke spelers zoals Jean Butez, Frank Boya, Marko Bakic of Aleix Garcia (nu Spaans international en actief bij Bayer Leverkusen).

Een jaar later werd ook Sint-Truiden gecharmeerd door zijn werkethiek en aanvallende filosofie. In Stayen sloeg zijn ijver ook aan. Hij maakte van de Kanaries een stabiel team dat zijn eerste seizoen afsluit met een serie van negen wedstrijden zonder nederlaag. Zijn laatste wedstrijd van het seizoen 2021/2022, een overwinning 3-0 tegen...Standard, bezorgde Sint-Truiden een negende plaats in de rangschikking, op drie punten van de top 6 en 19 van de degradatiezone.

Het tweede seizoen van de Hollerbach-tijdperk was minder succesvol, met een twaalfde plaats in het eindklassement. Maar de Kanaries kwalificeren zich nog steeds voor de kwartfinales van de Beker van België, met name door met 1-4 te winnen op het veld van Club Brugge in de achtste finale. Een andere opvallende prestatie van STVV volgens de Hollerbach-stijl was de 1-2 overwinning op Standard, wat leidde tot het ontslag van Mbaye Leye.

Bij de Truienaren had de in Würzburg geboren Hollerbach ook indruk gemaakt door verschillende spelers uit zijn netwerk te halen. Toni Leistener, Robert Bauer en Rocco Reitz (nu geschat op 15 miljoen euro bij Borussia Mönchengladbach) hadden het team veel diensten bewezen.

Als Bernd Hollerbach daadwerkelijk naar Sclessin komt, zou de Duitse markt die al goed bekend is bij Marc Wilmots des te actiever kunnen worden. De kern is gewaarschuwd. Wat betreft discipline zal er echter niets veranderen. Als sommigen dachten dat ze eindelijk wat konden ontspannen na het vertrek van Ivan Leko, zullen ze snel teleurgesteld zijn: de Hollerbach-methode is net zo veeleisend... zo niet meer. Het is dan ook geen toeval dat ze dikke vrienden zijn met Marc Wilmots. Het woord 'arbeit' zou weer hip kunnen worden in Luik.