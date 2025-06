Stijn Stijnen in de wolken: Patro Eisden Maasmechelen komt met groot nieuws naar buiten

Patro Eisden Maasmechelen bereidt zich voor op het volgende seizoen. Woensdag kon de club met groot nieuws komen.

Patro Eisden Maasmechelen greep afgelopen seizoen net naast de promotie naar 1A. De club speelde Promotion Play-offs en won die ook. Nadien volgden barragewedstrijd tegen Cercle Brugge.

Die werden allebei verloren, waardoor de Limburgers volgend seizoen gewoon opnieuw weer in de Challenger Pro League spelen. De club bereidt zich nu voor op het nieuwe seizoen en kon al met mooi nieuws komen.

Zo bevestigde Patro Eisden op woensdag dat het contract van kapitein Jordan Renson verlengd. Hij tekende na zeven jaar trouwe dienst bij voor drie seizoenen.

In totaal stond hij al 193 wedstrijden op het veld bij Patro. Stijn Stijnen is duidelijk blij met het nieuws. "Jordan blijft en gaat zo zijn achtste jaar Patro tegemoet. Hij is al een tijdje een icoon van de club en zal dit in de toekomst alleen maar verder uitbouwen", zegt hij op de clubwebsite.

"Jordan is voor ons een van de fundamenten van de ploeg, en het was een prioriteit om hem aan boord te houden. We zijn zeer tevreden dat dat ook gebeurd is", besluit Stijnen.