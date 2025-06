Als dat maar geen miserie geeft! Anderlecht begeeft zich op glad ijs met 'beste speler van het seizoen'

Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Thomas Kaminski om straks terug te keren naar het Lotto Park. Van wat we horen zouden de onderhandelingen daarover zelfs al vergevorderd zijn. Het kan wel een probleem creëren dat ze in het verleden al verschillende keren gehad hebben.

Colin Coosemans is net verkozen tot 'Beste Speler van het Seizoen' en heeft ook een plaatsje in het 'Pro League elftal van het Jaar'. Om maar te zeggen dat de 32-jarige doelman er een heel goed seizoen heeft opzitten en Anderlecht in verschillende wedstrijden punten heeft opgeleverd.

Beste speler van het seizoen

Hij werd ook kapitein en was de meest constante speler van het seizoen. De eveneens 32-jarige Kaminski heeft een verleden bij paars-wit en heeft net een huis gebouwd in de Brusselse rand. Hij wil graag terugkeren naar België en Anderlecht zou dan een ideale club voor hem zijn.

Maar of Coosemans daar heel gelukkig mee zal zijn, is een grote vraag. Hij kreeg na jaren eindelijk zijn kans tussen de palen en ontgoochelde absoluut niet. Kaminski zal uiteraard niet naar paars-wit komen met het idee om op de bank te zitten.

Zo zou Anderlecht een probleem kunnen creëren, want Coosemans is enorm populair bij de fans. Hij heeft nog een contract tot 2027, maar zou twijfelen om te verlengen gezien de plannen van de club. Hij wil niet weer op de achtergrond verdwijnen.

Renard wil twee toppers

Anderlecht heeft zo'n probleem al verschillende keren gecreëerd. Denk maar recent aan de situatie toen Maxime Dupé ineens Kasper Schmeichel als concurrent kreeg. Van Crombrugge-Didillon zorgde ook voor de nodige spanningen en toen Kaminski zelf naar Anderlecht kwam, was Silvio Proto daar niet al te blij mee.

Ergens is het ook vreemd, want de loonlast moet naar beneden en Kaminski zal niet meteen de goedkoopste oplossing zijn. Daarnaast zijn er andere prioriteiten waar geld moet ingestoken worden. Olivier Renard meent echter dat een topclub twee goeie keepers moet hebben.

Dat was dit seizoen niet het geval, want in Mads Kikkenborg hebben ze amper vertrouwen. De Deen moet dan ook vertrekken, maar er is weinig interesse in hem. Bij Club Brugge hebben ze met Mignolet en Jackers ook twee toppers en Genk kon dit seizoen terugvallen op Van Crombrugge als er iets was met Penders.

Maar twee spelers van dezelfde ouderdom en met allebei de ambitie om tussen de palen te staan... Volgens ons lijkt dat toch vragen om problemen...