Olivier Renard krijgt goed nieuws en dat was nodig als hij een deftige ploeg op poten wil zetten

Tijdens de raad van bestuur van Anderlecht dinsdagavond lag de nadruk niet alleen op sportieve keuzes, maar ook op de financiële strategie van de club. Paars-wit wil opnieuw gericht investeren in zijn kern, en dat vraagt om extra middelen.

Daarom werd beslist dat sportief directeur Olivier Renard meer mag uitgeven dan er via uitgaande transfers binnenkomt. Om dat mogelijk te maken, bekijkt het bestuur verschillende pistes om extra kapitaal te genereren.

Eén van die opties is het activeren van een eerder goedgekeurde kapitaalsinjectie. In 2023 werd al een som van 14 miljoen euro voorzien, maar die werd toen niet doorgevoerd omdat de financiële situatie van de club verbeterde. Nu lijkt het moment aangebroken om dat dossier opnieuw te openen.

Hoewel Renard dus meer armslag krijgt, blijft het de bedoeling om strategisch te werk te gaan. De sportief directeur richt zijn pijlen voornamelijk op jonge, haalbare profielen die later voor winst kunnen zorgen. Het model van kopen-ontwikkelen-verkopen blijft de ruggengraat van het Anderlecht-beleid.

Dat betekent niet dat sterkhouders per se moeten vertrekken, maar bij een goed bod houdt de club uiteraard alle opties open. “Een vertrek van één of meerdere spelers blijft een reële piste", klinkt het in de omgeving van de club.

Renard is intussen volop bezig met het vormgeven van de kern voor komend seizoen. Er worden nog verschillende inkomende transfers verwacht, waarbij de focus ligt op een evenwicht tussen talent en ervaring. Het doel blijft een competitieve selectie samenstellen die zowel sportieve als financiële ambities dient.