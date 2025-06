KV Mechelen haalt twee nieuwe stafleden in huis, één ervan plukt het weg bij Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nadat KV Mechelen het vertrouwen heeft uitgesproken in Frederik Vanderbiest als hoofdcoach, hebben de Mechelaars ook de rest van hun technische staf samengesteld. Ze verwelkomen twee nieuwe gezichten met het oog op volgend seizoen.

KV Mechelen leek lang op weg om een nieuwe hoofdcoach aan te stellen. Namen als Karel Geraerts en Vincent Euvrard gingen de ronde. Uiteindelijk kozen ze er dan toch voor om interimaris Frederik Vanderbiest definitief te benoemen als hoofdcoach.

En zo kwam er een einde aan de speculaties. Vanderbiest moet Mechelen zo snel mogelijk naar veilige wateren brengen in het komende seizoen en liefst ook aan de top zes snuffelen. Met dat doel voor ogen heeft Malinwa twee extra leden voor de technische staf aangetrokken.

De Mechelaars hebben met Olivier Meul (35) en Gianni Chiffi (27) twee nieuwe gezichten aangetrokken voor de sportieve omkadering. Dat heeft de club zelf aangekondigd op haar clubkanalen.

Meul is een kinesist die verschillende praktijken heeft en ook de nodige ervaring in de voetbalwereld. Hij krijgt de functie Head of Medical & Performance.

Chiffi is dan weer aangesteld als Performance Coach. Chiffi was eerder al actief in die rol bij RWDM, het huidige Daring Brussels, en de nationale ploeg U19. Hij maakt de overstap van Beerschot, dat naar tweede klasse degradeert.