Union-supporters zijn absoluut niet blij: "Nog liever dat afschuwelijke stadion"

Union Saint-Gilloise zou zijn Champions League-wedstrijden kunnen spelen in het Lotto Park in Anderlecht. Een idee waar de Union Bhoys helemaal niet blij van worden, wat ze hebben laten weten in een verklaring.

Gekwalificeerd voor de volgende editie van de Champions League, kan Union Saint-Gilloise nog steeds zijn Europese wedstrijden niet spelen in het Duden Park. Het stadion voldoet niet aan de normen.

Verschillende oplossingen werden besproken, zoals het Koning Boudewijnstadion, de Planet Group Arena in Gent of het stadion Den Dreef in Leuven, maar de Unionisten zouden uiteindelijk kunnen uitkomen... in het Lotto Park van Anderlecht. Er zijn zelfs al gesprekken geweest tussen beide partijen.

Union-supporters willen niet terug naar Anderlecht

Dit nieuws komt niet goed binnen bij de Union Bhoys, die besloten hebben te reageren met een verklaring op vrijdag. Voor hen is teruggaan naar Anderlecht zoals tijdens hun eerste Europese campagne ondenkbaar.

"We hebben herhaaldelijk ons ongenoegen geuit over deze oplossing, zelfs tot het boycotten van het Astridpark tijdens onze eerste Europese competitie."

De Union-supporters noemen verschillende redenen. "Een gebrek aan staantribune, veiligheidsproblemen voor onoplettende en/of afgeleide supporters, financiële versterking van een concurrent... Het zou verbijsterend zijn als het bestuur opnieuw een keuze maakt op basis van financiële overwegingen."

Ze geven er de voorkeur aan terug te keren naar het Koning Boudewijnstadion of andere opties te overwegen. "Andere oplossingen bestaan, zoals het afschuwelijke Koning Boudewijnstadion. Ook al zijn ze niet ideaal, we verkiezen ze allemaal boven degene die wordt overwogen met onze buur. We vragen het zolang het nog kan: vind ons een ander stadion voor de Champions League."