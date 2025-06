Plots twijfel en verrassende wending op komst: wonderdokter twijfelt aan Cercle Brugge

Cercle Brugge wist zich vorig jaar via de barrages te redden. En dus kunnen ze aan de toekomst gaan bouwen, zou je denken. Tot op heden is dat echter nog niet vanzelfsprekend gebleken.

Technisch Directeur Rembert Vromant werd een paar weken geleden ontslagen en tot op heden is er nog geen vervanger voor hem gevonden. Coach Bernd Storck leek wél een zekerheid.

🟢⚫️ Bernd Storck is not certain to remain as head coach of Cercle Brugge! Despite having saved the club from relegation, his situation could change due to the arrival of a new sporting director. A decision will be taken about Storck situation soon.

