Anderlecht staat dichtbij volgende versterking: contract voor vier jaar ligt klaar

Anderlecht staat volgens transferexpert Sacha Tavolieri op het punt zich te versterken met Nathan Saliba. De 21-jarige middenvelder van CF Montréal is volgens verschillende bronnen dicht bij een overstap naar het Lotto Park.

De gesprekken tussen beide clubs zijn de voorbije uren in een stroomversnelling geraakt. Saliba heeft inmiddels al een persoonlijk akkoord bereikt met paars-wit, klinkt het. De Canadees, die ook over Haïtiaanse roots beschikt, zou een contract voor vier seizoenen tekenen in Brussel. Daarmee lijkt de sportieve cel onder leiding van Olivier Renard opnieuw een jong talent binnen te halen.

Renard kent Saliba nog goed van zijn periode bij Montréal, wat een belangrijke rol zou spelen in de onderhandelingen. Die band kan Anderlecht helpen om de deal sneller rond te krijgen, zeker nu ook andere clubs op de loer liggen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Anderlecht alvast een officieel bod neergelegd. Het gaat om een voorstel van zo’n 2,7 miljoen euro, bonussen inbegrepen. Daarmee hopen de Brusselaars de concurrentie af te troeven en CF Montréal te overtuigen.

Saliba’s contract loopt eind dit jaar af, wat Anderlecht in een sterke onderhandelingspositie plaatst. Toch blijft het afwachten of de MLS-club genoegen neemt met het bod, of toch nog probeert de prijs wat op te drijven gezien de buitenlandse interesse.

Als alles volgens plan verloopt, mag coach Besnik Hasi binnenkort een extra optie verwelkomen op het middenveld. Saliba wordt gezien als een dynamische speler met veel loopvermogen, en zou perfect passen in het pressingvoetbal waar Hasi op hamert.