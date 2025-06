Breaking: Kassa kassa voor Zulte Waregem, akkoord gevonden tot 7,5 miljoen euro

Zulte Waregem en Strasbourg zijn er samen helemaal uitgekomen. Er was al een bod van meer dan vijf miljoen euro, maar het ziet er naar uit dat het uiteindelijk een deal van 7,5 miljoen euro zal gaan worden.

Pape Demba Diop kwam in september 2022 over van Diambars FC naar Zulte Waregem. Hij speelde maar één wedstrijd in eerste klasse in het eerste seizoen en was toen vooral lid bij de beloftenploeg.

In zijn tweede seizoen kreeg hij al wat meer kansen, maar het is pas afgelopen seizoen dat de 21-jarige Senegalees die ondertussen ook de Afrika Cup U20 won (inclusief topschutterstitel) helemaal boven water is gekomen.

Zes miljoen euro en bonussen?

Met zes goals en zes assists in 28 competitiewedstrijden was hij een van de absolute sterkhouders voor Essevee in de titelstrijd. En dat leverde hem de aandacht op van verschillende buitenlandse clubs.

Avec les précautions de rigueur concernant la qualité des données de Wyscout, la recrue de Strasbourg Pape Demba Diop (milieu, 21 ans) apparaît comme un sacré talent. Pas une surprise : il s'était révélé lors de la CAN U20 2023 avec le Sénégal (vainqueur + meilleur buteur). pic.twitter.com/3h4dKFL2du — Pierre-Alexandre Conte (@PA_Conte) June 14, 2025

Er liepen al een tijdje onderhandelingen. Ondertussen heeft Zulte Waregem een akkoord gevonden met Straatsburg. Dat zou over een deal van om en bij de zes miljoen euro gaan - met bonussen kan dat nog oplopen tot 7,5 miljoen euro. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op één miljoen euro.

Essevee had een goede onderhandelingspositie, omdat de Senegalees nog drie jaar onder contract lag. Toch zien ze overal de meerwaarde van hem en dus is hij dicht bij een overgang naar Straatsburg, het nummer zeven uit de afgelopen Ligue 1.