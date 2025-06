Genk houdt JPL-optie achter de hand als hun sterkhouder vertrekt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk zou concrete interesse hebben in Rafik Belghali, de 23-jarige vleugelback van KV Mechelen. De flankspeler staat op de radar als mogelijke vervanger van Zakaria El Ouahdi, die deze zomer mogelijk andere oorden opzoekt.

Belghali kende een sterk seizoen bij Mechelen. Na eerdere blessurezorgen werd hij dit jaar een vaste waarde in het elftal van Malinwa. Zijn snelheid, offensieve impulsen en polyvalentie vielen ook buiten Mechelen niet onopgemerkt.

Toch is een transfer naar Genk niet zeker. De Limburgse club zal pas doorduwen wanneer El Ouahdi effectief vertrekt. Mocht de Marokkaanse international alsnog beslissen om te blijven, dan lijkt Genk met Ken Nkuba reeds voldoende bezet op die positie.

Belghali hoeft echter niet te wanhopen. Naast Genk zouden er ook buitenlandse clubs interesse tonen in de Belgisch-Algerijnse flankspeler. Vanuit onder meer Duitsland, Frankrijk en Italië is er sprake van concrete belangstelling.

De speler zelf reageert nuchter op de toenemende interesse. Hij noemt het een compliment, maar laat zijn entourage rustig bekijken wat de beste stap is. Een overstap naar Limburg zou geografisch ideaal zijn, al speelt ook sportief perspectief een belangrijke rol.

Of het effectief tot een transfer komt, is voorlopig nog onduidelijk. Veel zal afhangen van hoe de situatie rond El Ouahdi evolueert en of Genk de juiste voorwaarden vindt om Belghali los te weken bij Mechelen, waar hij nog tot medio 2026 onder contract ligt.