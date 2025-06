Straf! Patro Eisden weet jeugdspeler van Nederlandse topclub af te snoepen

Patro Eisden heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De Limburgse club haalt met Amir Rais (20) een aanvallende middenvelder binnen die vorig seizoen nog voor de U21 van Feyenoord uitkwam. De Nederlander komt transfervrij over na een opmerkelijk einde bij de Rotterdammers.

Rais genoot vrijwel zijn hele opleiding bij Feyenoord en liet daar zijn klasse meermaals zien. In het voorbije seizoen was hij goed voor 10 doelpunten en 4 assists in 24 wedstrijden voor het beloftenteam. Toch kwam er abrupt een einde aan zijn avontuur in De Kuip na een intern incident met een ploegmaat.

Coach Stijn Stijnen liet zich daar maandag openhartig over uit. “Amir is door omstandigheden vrijgekomen. Ik heb een goed gesprek met hem gehad en kwam snel tot het besluit dat het voorval bij Feyenoord geen obstakel was voor mij om niet met hem in zee te gaan,” klonk het.

Stijnen ziet vooral de voetballer en minder het verleden. “Ik focus mij op zijn kwaliteiten en we zien in hem een speler waarmee we aan de slag kunnen. We zullen hem met open armen ontvangen en keihard werken om hem volledig te doen ontbolsteren.”

Met Rais haalt Patro volgens de coach een technisch vaardige en snelle speler binnen die goed past in het spelsysteem van de club. Hij is na Milan Robberechts (RSCA Futures) en Léandro Rousseau (Olympic Charleroi) al de derde zomertransfer.

Patro Eisden hoopt dit seizoen een stap verder te zetten na een sterk jaar waarin het de Promotion Play-offs won. In de beslissende barrage bleek eersteklasser Cercle Brugge echter nog een maatje te groot. Met frisse versterking mikt de club nu op een nieuwe gooi naar promotie.