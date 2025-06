Supercup met nieuwe bal én topaffiche: dit moet u weten over de seizoensstart

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het Belgische voetbalseizoen staat alweer voor de deur: met de Supercup op 20 juli, hoeven voetbalfans amper af te tellen tot Union SG en Club Brugge de strijd openen.

Union SG werd onlangs landskampioen van België. Lang zullen we wel niet moeten wachten tot het nieuwe seizoen van start gaat, en met het WK voor club zullen we praktisch niet zonder voetbal zitten.

Dat eindigt half juli, terwijl de eerste speeldag zal doorgaan in het weekend van 25 juli. De volledige kalender wordt wel pas vrijdag bekendgemaakt.

Volgend seizoen krijgen we op 22 maart de laatste speeldag van de reguliere competitie te zien. De Pro League laat ook weten dat we ten laatste op zondag 24 mei weten wie landskampioen is.

Zoals ieder jaar is de officieuze start van het nieuwe seizoen de Supercup. Die gaat nu onder de naam 'Volkswagen Supercup' en wordt op 20 juli gespeeld.

Kampioen Union SG zal dan bekerwinnaar Club Brugge in het Dudenpark ontvangen. Het is ook de eerste keer dat de nieuwe wedstrijdbal van Decathlon gebruikt wordt in een officiële wedstrijd.