Lierse ziet clubicoon, met meer dan 200 wedstrijden op de teller, vertrekken: "Ben niet meer van de jongste"

Lierse greep afgelopen seizoen net naast een ticket voor de promotieplayoffs in tweede klasse. In de komende campagne proberen ze van dat ticket wel te grijpen. Al zullen ze eerst nog op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Jamath Shoffner.

Onder de Amerikaanse trainer Jamath Shoffner behaalde Lierse mooie resultaten met reactievoetbal. Uiteindelijk bleek dat net niet voldoende om deelname aan de nacompetitie te versieren.

Volgend seizoen zullen ze opnieuw proberen om in de top zes te eindigen, al zijn er natuurlijk een heleboel gegadigden. Lierse zal die strijd wel moeten aangaan met een duo nieuwe assistenten voor Shoffner.

Want huidig assistent Dirk Huysmans verlaat de club vanaf 1 juli. Dat heeft de tweedeklasser zelf laten weten via haar clubkanalen. "Dirk zal zijn werkzaamheden bij zijn vorige werkgever hervatten en verlaat de club. Uiteraard betreuren we deze beslissing, maar we willen Dirk wel veel succes toewensen met dit nieuwe avontuur", klinkt het bij de Pallieters.

Huysmans was pas sinds vorige zomer aan de slag als assistent-coach bij Lierse. Aan het begin van het seizoen stond hij aan de zijde van Christophe Grégoire, die later werd opgevolgd door Shoffner. "Ik ben niet meer van de jongste, dus kies ik voor werkzekerheid buiten het voetbal", vertelt Huysmans over zijn keuze.

Huysmans is een heus clubicoon van Lierse. Hij speelde bijna 200 wedstrijden voor Lierse en was er bij tijdens het legendarische kampioenenjaar 1996-1997. Naast Huysmans trekt met Ransford Addo nog een assistent de deur vant het Lisp achter zich dicht.