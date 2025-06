🎥 OFFICIEEL Union SG breekt contract van sterkhouder open en verlengt tot 2029

Union SG heeft het contract van Promise David verlengd. Hij blijft nu in Brussel tot 2029, zo laat de club weten op zijn officiële kanalen.

Promise David heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug bij Union SG. De Canadese spits, die in juli 2024 bij de Brusselse club kwam, heeft zich snel ontpopt tot een sleutelspeler. Met 24 doelpunten en 5 assists in 41 wedstrijden heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het succes van Union.

Zijn prestaties hebben hem niet alleen geliefd gemaakt bij de fans, maar ook de aandacht getrokken van buitenlandse clubs, waaronder Paris FC, dat hem als een prioriteit beschouwt. Toch tekende hij nu een contractverlenging in Brussel.

Union SG breekt contract van Promise David open

Zijn marktwaarde is inmiddels gestegen tot 11 miljoen euro. Ondanks de interesse van andere clubs heeft hij aangegeven dat hij graag bij Union wil blijven.

“Een debuutseizoen om u tegen te zeggen was het voor David Promise bij Union”, klinkt het bij de club. “Kampioenenmaker met twee goals in de laatste wedstrijd tegen AA Gent. En Tobi is here to stay!”

De spits had een contract tot 2027 (met cluboptie), maar dat wordt nu opengebroken tot en met juni 2029. Promise David werd dit seizoen ook international voor Canada, in zijn eerste wedstrijd voor zijn nationale ploeg tegen Oekraïne, scoorde hij meteen een doelpunt.