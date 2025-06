'Voorganger' Tuur Dierckx met verleden bij Antwerp verlaat Sporting Hasselt voor avontuur bij Belgische profclub

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kogel is door de kerk. Japhet Muanza verlaat Sporting Hasselt en zal naar Patro Eisden Maasmechelen trekken. Daarmee zet hij een nieuwe stap in zijn profcarrière. Het rugnummer 55 komt zo ook officieel vrij voor Tuur Dierckx.

Een paar weken geleden kwam naar buiten dat Tuur Dierckx bij Sporting Hasselt had getekend. Bovendien had hij daar het nummer 55 overgenomen van Japhet Muanza.

Toch wel opvallend dat de speler van het jaar bij De Spor zijn rugnummer moest kwijtspelen? Al was toen al duidelijk dat de speler meer dan waarschijnlijk niet bij de club zou blijven.

“Er is interesse uit 1A en 1B, hij wil zelf ook graag hogerop. Hij vertrekt allicht - de komende weken zal er nog veel bewegen", gaf Sam Kerkhofs mee aan Het Laatste Nieuws. Ondertussen is er duidelijkheid in de zaak.

Patro Eisden haalt hem binnen

Muanza verlaat Sporting Hasselt en gaat aan de slag bij Patro Eisden Maasmechelen. "Onze Speler van het Jaar, Japhet Muanza, zet de volgende stap in zijn carrière en trekt naar Patro Eisden Maasmechelen. We zijn enorm trots op de groei die Japhet heeft doorgemaakt en dankbaar voor zijn inzet het afgelopen seizoen. Veel succes in je verdere carrière, Big 55."

De centrale verdediger is een jeugdproduct van Royal Antwerp FC, maar speelde ook bij onder meer Beerschot. Hij had ook buitenlandse avonturen bij Cluj in Roemenië en Smyrnis in Griekenland.