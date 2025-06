Wat een competitiestart in de Premier League! Topduels volgen elkaar op in de eerste weken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Premier League heeft het volledige speelschema voor het seizoen 2025/26 vrijgegeven. Meteen in de eerste weken staat er een resem krakers op het programma, met onder meer een openingsduel voor kampioen Liverpool en een clash tussen Manchester United en Arsenal.

U kan het hele speelschema HIER vinden...

Liverpool trapt het nieuwe seizoen op vrijdag 15 augustus af met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. Twee dagen later ontvangt Manchester United titelrivaal Arsenal op Old Trafford in een affiche die meteen vuurwerk belooft.

De landskampioen uit het noordwesten krijgt op 23 augustus Newcastle United op bezoek, en neemt op 30 augustus opnieuw de handschoen op tegen Arsenal, dat vorig seizoen tot op het einde meedeed voor de titel.

Manchester City begint de jaargang met een verplaatsing naar Wolverhampton. De stadsderby met Manchester United is al ingepland op 13 september, een datum die met rood omcirkeld zal zijn in beide kampen.

Voor Arsenal ziet het programma er allerminst licht uit. Na het openingsduel met United volgt op speeldag drie al een verplaatsing naar Anfield, terwijl op speeldag vijf Manchester City op bezoek komt. Een week later wacht Newcastle.

Tottenham Hotspur, de Europa League-winnaar, opent de competitie tegen Burnley en speelt al snel tegen Manchester City. De club start het seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Frank, die mikt op een succesvolle doorstart.