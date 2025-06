Hoe Marc Wilmots er met vuile voeten en een duidelijk plan doorgaat bij Standard: doel waar fans naar hunkeren

Marc Wilmots heeft als sportief directeur van Standard een duidelijke missie: het vuur en de strijdlust terugbrengen. Onder zijn bewind telt vooral de mentaliteit, net zoals hij als speler was. Wilmots wil een ploeg bouwen die ervaring koppelt aan jong talent, met de nadruk op grinta.

Na het vertrek van Fergal Harkin kreeg Wilmots carte blanche om Standard te heropbouwen. “Het duurt vijf maanden om een club te breken, maar vier jaar om hem weer op te bouwen", klonk het bij zijn aanstelling. Zijn eerste prioriteit: sterke fundamenten leggen en het DNA van de club herstellen.

Ilaimaharitra, logische transfer

De voorbije dagen kwam de transfermachine op volle toeren. Met Mircea Rednic als trainer, en nieuwe namen als Adnan Abid, Tobias Mohr en Marco Ilaimaharitra legt Wilmots de focus op karakter. Vooral die laatste naam wekt emotie op: Ilaimaharitra was jarenlang boegbeeld bij aartsrivaal Charleroi.

De komst van Ilaimaharitra is controversieel, maar rationeel. Hij was transfervrij, heeft tonnen ervaring in de Belgische competitie én het profiel waar Wilmots van houdt: grinta, leiderschap en onverzettelijkheid. “Het publiek zal hem snel omarmen als hij zijn voeten laat spreken", is de overtuiging binnen de club.

De parallellen met de transfer van Jelle Van Damme in 2011 zijn treffend. Ook hij kwam van een rivaal en werd uiteindelijk een publiekslieveling. Ilaimaharitra moet zich dubbel bewijzen, maar net dat past bij het type speler dat Sclessin adoreert: hatelijk voor tegenstanders, geliefd bij eigen fans.

Ook in doel verandert er wat: Lucas Pirard keert terug naar zijn jeugdclub om de gestopte Henkinet te vervangen. De 30-jarige keeper was al langer in beeld en tekent nu een contract van drie jaar. Een symbolische thuiskomst, met hopelijk ook sportief rendement.

Herstel van het DNA

Wilmots speurt intussen verder. Hij heeft zijn oog laten vallen op de Georgische middenvelder Anzor Mekvabishvili, die indruk maakte op het EK. Ook hij heeft de kwaliteiten die Wilmots hoog in het vaandel draagt: onverzettelijkheid. Er zijn nog geen onderhandelingen met zijn club, maar de interesse is concreet en de speler wil komen.

De volgende deals zitten al in de pijplijn: Nayel Mehssatou, Thomas Henry en Casper Nielsen. Vooral Nielsen is een duidelijke prioriteit, met een akkoord al op zak. Enkel Club Brugge en Standard moeten het nog eens raken over het transferbedrag.

Sclessin hunkert al jaren naar identiteit, strijd en resultaten. Wilmots wil daar geen holle beloftes aan koppelen, maar harde werkers. Als zijn plannen slagen, krijgt Standard niet alleen een herkenbaar elftal, maar ook een ploeg waar het publiek zich eindelijk weer in kan herkennen.