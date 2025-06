'Na zijn gemiste transfer: nog meer slecht nieuws voor Maxim Kireev'

Maxim Kireev beleeft een bijzonder frustrerende zomer. De speler zit met een blessure die een operatie vereist.

De 20-jarige aanvallende middenvelder van Lierse leek op weg naar een mooie stap hogerop, maar zijn geplande transfer naar Willem II viel in het water nadat die ploeg onverwacht degradeerde. Wat een doorbraak moest worden in zijn jonge carrière, draaide uit op een bittere teleurstelling.

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg Kireev kort daarna af te rekenen met een blessure die hem nu zelfs onder het mes dwingt. Volgens Het Belang van Limburg wordt hij vrijdag al geopereerd, wat hem minstens twee tot drie maanden aan de kant zal houden.

Daardoor is een nieuwe transfer deze zomer, mogelijk naar eersteklasser Zulte Waregem waar hij genoemd werd, uitgesloten en moet de creatieve spelmaker zich focussen op revalideren in plaats van op sportieve ambities.

Blessure houdt Maxim Kireev bij Lierse

Voor Lierse is het een streep door de rekening: de club had gehoopt om Kireev deze zomer te verzilveren, zeker na zijn sterke prestaties in de tweede seizoenshelft. Met zijn flitsende dribbels en spelinzicht was hij een van de smaakmakers in de Challenger Pro League.

Nu lijkt het erop dat zowel speler als club geduld zullen moeten uitoefenen tot de wintermercato, hopelijk in betere omstandigheden. Want dat Kireev klaar is voor een stap hogerop, daar twijfelt niemand aan. Alleen zit het lot hem voorlopig niet mee.