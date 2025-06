'Club Brugge mikt op ex-speler van Westerlo: transferwaarde van 20 tot 25 miljoen euro'

Club Brugge heeft zijn zinnen gezet op Nene Dorgeles. De 22-jarige Malinese flankaanvaller is eigendom van Red Bull Salzburg.

Volgens Africafoot zijn de Bruggelingen in gesprek met de Oostenrijkse club om de speler binnen te halen. Dorgeles geldt als een van de meest veelbelovende talenten uit de Oostenrijkse Bundesliga en staat ook op de radar van clubs als Arsenal, Manchester United en Galatasaray.

Zijn transferwaarde wordt momenteel geschat op 20 à 25 miljoen euro, wat hem tot een stevige investering maakt. Transfermarkt houdt het voorlopig op 12 miljoen euro als marktwaarde. Of het om een definitieve transfer of uitleenbeurt gaat is niet duidelijk.

De interesse van Club Brugge is niet uit de lucht gegrepen. Dorgeles maakte in het seizoen 2022/23 indruk tijdens zijn uitleenbeurt aan KVC Westerlo, waar hij in 36 wedstrijden goed was voor 13 doelpunten en 4 assists.

Ervaring in de Jupiler Pro League

Zijn snelheid, dribbelvaardigheid en neus voor doelpunten maakten hem tot een publiekslieveling op ’t Kuipje. Die prestaties vormden de springplank naar een basisplaats bij Salzburg én internationale erkenning met Mali.

Club Brugge zoekt deze zomer naar offensieve versterking, zeker nu het zich wil verzekeren van een plek in de groepsfase van de Champions League. Dorgeles past perfect in het profiel: jong, explosief en met ervaring in de Belgische competitie.