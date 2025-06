Olivier Renard geeft de echte reden waarom Biglia, Taravel en Proto werden aangetrokken: "Juiste keuzes"

Anderlecht stelde een volledig nieuwe technische staf samen voor het nieuwe seizoen. Sportief directeur Olivier Renard legt uit waarom dat een bewuste en noodzakelijke keuze was.

“Na een grondige analyse kwamen we tot de conclusie dat Besnik Hasi de enige in de staf was die zelf op hoog niveau had gespeeld", aldus Renard. “Dat vonden we niet voldoende, zeker niet met een groep die dit seizoen nog jonger is dan vorig jaar. We wilden ex-spelers toevoegen die weten wat het betekent om voor Anderlecht te spelen én te winnen.”

Daarom werd de technische staf uitgebreid met bekende namen als Lucas Biglia, Jérémy Taravel en Silvio Proto. Stuk voor stuk oud-kapiteins die nu als assistenten hun ervaring moeten overbrengen op de jonge kern. “Zij kunnen de waarden terugbrengen die ons ontbraken: leiderschap, discipline en trots om het shirt te dragen", stelt Renard.

De komst van Biglia kwam er razendsnel. “Het was zijn wens om terug te keren. Het ging niet over dagen, maar over uren om het te regelen. Besnik kent hem ook goed, dat vergemakkelijkte alles. Die klik tussen stafleden is belangrijk.”

Volgens Renard zullen deze ex-spelers dan wel niet op het veld staan, maar toch een groot verschil maken. “De staf gaat niet spelen natuurlijk, maar de dynamiek binnen een ploeg begint vaak bij de bank. Als je daar leiders hebt zitten, straalt dat af op het team.”

“De juiste keuzes zijn gemaakt", besluit Renard. “We hebben Hasi behouden omdat hij het potentieel heeft om dit project te dragen, maar hem ook de juiste mensen gegeven om dat te doen. Deze staf moet Anderlecht opnieuw Anderlecht maken.”