Sven Kums richt eigen transferplatform op en is formeel: "Mijn carrière had er anders kunnen uitzien"

Sven Kums nam onlangs afscheid van het voetbal bij KAA Gent. Na een rijkgevulde carrière - inclusief een titel bij de Buffalo's - hing hij de voetbalschoenen aan de haak. Toch had zijn carrière ook nog anders kunnen lopen.

Sven Kums heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld als actief voetballer, maar dat wil niet zeggen dat hij de voetbalwereld zal gaan verlaten. Hij richtte een transferplatform op.

Eigen transferplatform

Met Honection wil hij de transferwereld een beetje transparanter maken. Op die manier wil hij ook zijn steentje bijdragen voor spelers die mogelijk hetzelfde kunnen tegenkomen als hem.

Want Kums had een heel andere carrière kunnen hebben, als er ook in 'zijn tijd' al meer transparantie was. Dat legt hij zelf ook uit in Het Laatste Nieuws. Volgens hem is er nood aan een platform zoals Honection.

Nood aan transparantie?

"In het begin van mijn carrière voetbalde ik voor een club die me niet wilde verkopen. Pas jaren later hoorde ik dat een grotere club concrete interesse had getoond. Alleen is dat nooit tot bij mij geraakt. Dat is jammer."

"Want op die manier heb ik misschien een mooie transfer mislopen. Mijn carrière had er dus anders kunnen uitzien. Alleen was ik gewoon niet op de hoogte. Dat kan beter, vind ik. Het mag allemaal wat transparanter", aldus Kums.