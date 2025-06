'Anderlecht moet stevig water bij de wijn doen om Stroeykens kwijt te geraken'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De geruchtenmolen draait op volle toeren rond Mario Stroeykens. Het 20-jarige toptalent van RSC Anderlecht wordt gelinkt aan de Premier League.

Volgens TransferFeed heeft West Ham United concrete interesse in de aanvallende middenvelder, die bij paars-wit nog een contract heeft tot 2026. De Londense club ziet in Stroeykens een potentiële opvolger voor Lucas Paquetá.

De Engelse club zou bereid zijn om een transfersom van ongeveer 10 miljoen euro op tafel te leggen. Dat bedrag ligt ver onder de initiële vraagprijs van Anderlecht, die rond de 20 miljoen euro zou schommelen, maar door de contractuele situatie en blessuregevoeligheid van de speler lijkt een compromis mogelijk.

Zit Anderlecht in een impasse rond Mario Stroeykens?

Toch is een akkoord nog niet in zicht. De doorgaans goed geïnformeerde insider ExWHUEmployee meldt dat er nog geen deal is gesloten tussen beide clubs. West Ham zou voorlopig enkel informatie ingewonnen hebben en nog geen officieel bod hebben uitgebracht.

Anderlecht hoopt intussen Stroeykens alsnog tot een contractverlenging te verleiden, al lijkt de interesse uit het buitenland die kans met de dag kleiner te maken.

Met ook clubs als Ajax, Marseille en Brighton die de situatie op de voet volgen, lijkt een transfer deze zomer onvermijdelijk. Het zijn voor alle partijen alvast spannende weken.