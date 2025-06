Done deal: Ex-speler Mechelen en Club Brugge heeft nieuwe uitdaging te strikken

Kent u Siemen Voet nog? De gewezen speler van onder meer KV Mechelen en Club Brugge heeft er een nieuw buitenlands avontuur bij. Hij zal niet langer in Slowakije aan de bak gaan in het komende seizoen. De deal is helemaal rond.

TSV 1860 München heeft de 1,90 meter lange Siemen Voet gecontracteerd, die voortaan rugnummer 3 draagt. De Belgische centrale verdediger stond recentelijk onder contract bij Slovan Bratislava, waar hij vorig seizoen drie wedstrijden in de UEFA Champions League speelde.

De 25-jarige bracht een groot deel van zijn jeugdcarrière door bij Club Brugge. In het mannenelftal speelde hij naast zijn jeugdclub voor KV Mechelen, PEC Zwolle en Fortuna Sittard. Zijn meest recente carrière speelde hij voor de Slowaakse recordkampioen ŠK Slovan Bratislava.

Duitsland als nieuwe bestemming

Siemen voet speelde 25 wedstrijden in de Nike League, de Slovan Cup en de UEFA Champions League, goed voor 1795 speelminuten. Nu trekt hij dus naar Duitsland.

Op de webstek van de Duitse club zijn zowel speler als Technisch Directeur zeer blij met de deal. "Ik was erg blij met de grote interesse van TSV 1860 München en de gesprekken met Christian Werner waren erg prettig", aldus Siemen Voet.

Meer flexibiliteit

"Ik ben erg blij dat ik bij TSV 1860 München mijn eerste stappen in het Duitse voetbal zet. Ik heb de afgelopen dagen meer over de club geleerd en kijk er nu enorm naar uit om binnenkort alles in het echt te kunnen ervaren, vooral tijdens thuiswedstrijden in het altijd uitverkochte stadion."

"Siemen is een zeer sterke centrale verdediger die, ondanks zijn ervaring, nog volop in ontwikkeling is", aldus Dr. Christian Werner. "Zijn komst geeft ons nog meer flexibiliteit. Hij heeft ook op zijn vorige posities de aandacht getrokken met zijn positieve persoonlijkheid, waardoor hij perfect past bij het nieuwe Lions-team van seizoen 2025/26."