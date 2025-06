Plan van Renard mag de vuilbak in: spelmaker heeft zijn keuze gemaakt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Adrion Pajaziti stond de voorbije weken op de radar van RSC Anderlecht. Nu heeft hij zijn keuze bekendgemaakt. En het wordt niet het Lotto Park voor de aanvallende middenvelder, zoveel is duidelijk.

Adrion Pajaziti werd afgelopen seizoen door Fulham uitgeleend aan HNK Gorica. Bij de Engelse club was hij nog niet verder geraakt dan de U21-lichting en dus was het tijd om speelminuten op te doen op het volwasseneniveau.

Jonge middenvelder van Fulham

Bij Gorica maakte hij heel wat indruk, waardoor hij met drie doelpunten in 23 wedstrijden ook meteen in het vizier was gekomen van heel wat teams. Daarbij volgens de Kroatische media ook RSC Anderlecht.

Paars-wit kan er zeker en vast wel een spelmaker bij hebben en wilde dan ook graag met Adrion Pajaziti aan de rol. Zover zal het uiteindelijk echter niet gaan komen, zo lijkt het.

Geen Anderlecht, maar Split

Tot spijt van Olivier Renard en co heeft de 22-jarige polyvalente middenvelder namelijk een transfer naar Hajduk Split op het oog. Die deal zou de komende dagen of maximaal volgende week moeten in orde gaan komen.

En dus grijpt Renard voor zijn beoogde versterking op het middenveld naast een toptarget, al hebben ze er wel nog een paar extra troeven te spelen.