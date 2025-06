'Plots gaat het hard: snel vertrek voor sterkhouder Club Brugge die nog niet genoemd werd als vertrekker'

Club Brugge gaat zich deze zomer op verschillende plaatsen versterken, terwijl heel wat sterkhouders zullen vertrekken. Dat wordt opnieuw bouwen, zeker nu ook een van de spelers die in eerste instantie niet zou vertrekken ook dichtbij een deal staat.

Over Ordonez, Jashari, Onyedika en Jutgla verscheen er de voorbije maanden al heel wat, maar mogelijk zijn er nog een paar andere spelers die ook Club Brugge zullen gaan verlaten deze zomer.

Tzolis in de kijker

Daarbij nu ook Christos Tzolis, die de voorbije maanden van groot belang was voor blauw-zwart en aanvankelijk leek te gaan blijven bij Club Brugge. Maar het kan snel verkeren.

Over alle competities heen was de Griek in zijn eerste seizoen in Brugse loondienst goed voor 21 goals en 16 assists. Zeker in de play-offs vijzelde hij zijn statistieken nog eens flink op.

Atalanta in de bres?

En dat heeft hem nu dus ook heel wat belangstelling opgeleverd. Italiaanse bronnen spreken van nadrukkelijke interesse van Atalanta Bergamo in de winger. Tzolis zou niet weigerachtig staan tegen een Italiaans aanbod.

Toch zijn er nog andere ploegen ook die hem er graag bij zouden willen en tot op heden is er nog geen officieel bod binnengebracht. Al zou dat heel snel wel eens kunnen gaan veranderen, en dan is de vraag wat blauw-zwart daarmee gaat doen.