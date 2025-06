Malick Fofana mag zich opmaken voor knaltransfer, al wil Lyon gigantisch hoog bedrag voor z'n goudhaantje

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Malick Fofana kan de voorbije weken op steeds meer interesse rekenen van de absolute topclubs in Europa. Zo lijkt er een tweestrijd los te barsten tussen twee Engelse grootmachten om onze landgenoot naar de Premier League te halen.

Nadat hij helemaal ontbolsterde bij Olympique Lyon, lijkt Malick Fofana zich op te mogen maken voor een megatransfer. Lyon kan het geld gebruiken en verschillende topclubs willen gigantische bedragen neertellen voor de jonge Belg.

Zo lijken Chelsea en Liverpool vol de kaart van Fofana te willen trekken. Liverpool wil de flankaanvaller binnenhalen als vervanger van Federico Chiesa, die vermoedelijk andere oorden zal opzoeken. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri.

Ook Chelsea lijkt interesse te tonen in de ex-Buffalo. Maar de interesse van Liverpool zou verder reiken en is concreter volgens Tavolieri. Lyon zou mikken op een transferbedrag van om en bij de 70 miljoen euro, terwijl Tavolieri gewag maakt van 50 miljoen euro.

Hoe dan ook zou het een geweldige stap zijn in de nog jonge carrière van Fofana. De nog altijd maar 20-jarige aanvaller is in sneltempo uitgegroeid tot één van de grootste talenten die op de Europese velden rondlopen.

Bij Liverpool kan hij één van de nieuwe gezichten worden na het kampioenenjaar. Florian Wirtz en Jeremie Frimpong maakten eerder al de overstap van Bayer Leverkusen. Linksachter Milos Kerkez zal vermoedelijk volgen, hij is op dit moment nog eigendom van Bournemouth.