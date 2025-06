Niet bepaald het gewenste carrièrepad: Van duurste transfer in geschiedenis JPL naar clubloos op 28-jarige leeftijd

Wesley Moraes maakt opnieuw een bewogen transferperiode door. Ondanks zijn goede seizoen in Turkije, zit de voormalige Bruggeling op dit moment zonder club.

Zes jaar geleden slaagde Club Brugge erin om 25 miljoen euro te ontvangen voor de transfer van Wesley Moraes naar Aston Villa. Een hoog bedrag voor een spits die de verwachtingen in Engeland nooit kon waarmaken, mede door zware blessures. In 2023 hebben de Villans zelfs besloten hem gratis naar Stoke City te laten gaan.

In de tussentijd werd hij uitgeleend aan de Braziliaanse club Internacional en aan het Spaanse Levante, zonder succes. De Braziliaanse aanvaller, die in 2019 zijn uitstekende vorm bij Club Brugge zag beloond worden met een interland voor de nationale ploeg, heeft nooit zijn oude niveau teruggevonden.

China als volgende bestemming?

Afgelopen zomer, na een zwak seizoen in het Championship, tekende Wesley vrij bij Fatih Karagümrük, in de Turkse tweede afdeling. Deze keer kende hij wel een goed seizoen. De Braziliaan vond eindelijk de weg naar het doel terug, met maar liefst 22 doelpunten.

En toch bleek dat niet genoeg: de Turkse club heeft de optie om zijn contract te verlengen niet gelicht. Dus is Wesley opnieuw op zoek naar een nieuwe ploeg deze zomer. Het Turkse medium Ajansspor beweert dat de Braziliaan een overstap zal maken naar China, naar Shenzhen Peng City FC. Dat team staat onder leiding van Christian Lattanzio, voormalig coach van Sint-Truiden.

Wesley, ondertussen ingehaald door Jeremy Doku, Jonathan David, Igor Thiago en Charles De Ketelaere als de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Pro League, had zich ongetwijfeld een andere carrière voorgesteld toen hij Club Brugge verliet in 2019.