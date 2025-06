Rik De Mil vol lof voor Nicky Hayen: "Mag niet onderschat worden"

Steeds meer jonge, Belgische coaches krijgen hun kans in de Jupiler Pro League. De laatste jaren was dat wat minder, maar nu is het echt wel helemaal anders geworden.

Stef Wils krijgt zijn kans bij Antwerp, terwijl David Hubert naar OH Leuven trok. Met Simons, Euvrard, Pocognoli, Hayen en De Mil zijn er nog heel wat jonge Belgen die indruk hebben gemaakt. Hayen pleitbezorger? Nicky Hayen was misschien wel de pleitbezorger. Hij moest overnemen van Ronny Deila iets meer dan een jaar geleden en leidde Club Brugge prompt nog naar een onverwachte titel in de Champions' Play-offs. Rik De Mil heeft daarbij vooral lof voor Nicky Hayen: "Het effect van hem mag je toch niet onderschatten, omdat je daar toch een heel positieve evolutie of resultaat ziet." Kansen voor mensen met ervaring als assistent "Clubs zien dat jonge, Belgische coaches misschien toch meer hun kans moeten krijgen en zeker als ze de juiste stappen hebben doorlopen, ook als assistent of dergelijke." "Als je ziet wat Hayen voor zijn positie als T1 bij Club Brugge al had gedaan, dan is dat toch een rugzak met ervaring die al redelijk vol zat", aldus De Mil bij Sporza Daily. Volgens Hayen zijn er echter nog andere voorgangers geweest. Ook hij ziet het als een positief signaal.