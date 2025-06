Waarom heeft KV Mechelen niet kunnen cashen met Ahmed Touba? Zo zit de vork aan de steel: "Anders schunnige situaties"

Nu reeds is de transfer van Ahmed Touba één van de opmerkelijkste verhalen uit de mercato. KV Mechelen liep, zeker van buitenaf bekeken, de kans mis om de kas te spijzen.

KVM huurde de Algerijn van Basaksehir vanaf september 2024. Mechelen had ook een aankoopoptie van 800 000 euro. Er was voldoende interesse in hem, onder meer van Anderlecht. Als KV die aankoopoptie kon lichten en hem daarna kon verkopen, zat er wellicht nog een aardige winst in. Alleen bleek dat ineens niet mogelijk.

"Er is heel wat over te doen geweest", erkent technisch directeur Tom Caluwé. "Dit is de waarheid: er was een aankoopoptie maar geen overeenkomst met Ahmed over een nieuw contract. Er was eigenlijk geen valabele optie. Tenzij wij eruit raakten met Ahmed en hij bij ons nog zou aansluiten in de voorbereiding. Dat was voor hem geen optie."

Caluwé zag geen mogelijkheid tot verkoop

Caluwé ziet niet in hoe het mogelijk was om hem vast te leggen en hem daarna met winst te verkopen. "Dat wordt makkelijk overal geroepen. Ik volg ook wel een keer de sociale media. Je moet ook leeftijdsgewijs kijken en hij had naar het einde van het seizoen een periode niet meer gespeeld. Ik weet niet op welk moment we Ahmed konden verkopen."

Er moest een nieuwe persoonlijke overeenkomst gesloten moest worden en dat was niet haalbaar. "Het belangrijkste was dat Ahmed heeft aangegeven dat hij niet wou aansluiten. Als je met Ahmed tot een akkoord komt en wij zijn salaris kunnen betalen, dan kon hij blijven. Anders kom je volgens mij in schunnige situaties. Dat is wat mij betreft niet aan de orde."

Touba verkocht voor 1 miljoen euro

Malinwa wilde voor die schunnige situaties toch wel heel erg oppassen. Achteraf is het ook zeer de vraag of een ruime winst überhaupt mogelijk was. Basaksehir heeft Touba aan Panathinaikos verkocht voor 1 miljoen euro. Een bedrag dat niet zoveel hoger ligt dan de aankoopoptie van KVM.